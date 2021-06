Torre Annunziata, arrestato l’ex vicesindaco Luigi Ammendola

L’ ex vice sindaco di Torre Annunziata, Luigi Ammendola, del Pd, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Napoli. Ammendola, finanziere ed ex esponente della giunta del sindaco Vincenzo Ascione, sarebbe coinvolto nell’ inchiesta che a dicembre 2020 ha portato all’ arresto del dirigente dell’Ufficio tecnico comunale Nunzio Ariano, intercettato mentre intascava una tangente di 10 mila euro nell’ ambito dei lavori per l’ adeguamento degli istituti scolastici alla normativa di prevenzione anti-Covid.