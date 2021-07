Capri, minibus esce di strada e precipita a Marina Grande: 19 feriti

Un minibus con a bordo una decina di persone è uscito di strada a Capri. Il pulmino è precipitato per una decina di metri rompendo la barriera di protezione della strada: è accaduto nella zona della spiaggia libera di Marina Grande. Il minibus precipitato è rimasto incastrato tra la scogliera e una struttura metallica, su un tratto di spiaggia libera, nei pressi del porto commerciale, non lontano da uno stabilimento balneare. Al momento sono 19 pazienti i pazienti giunti in triage nell’ospedale Capilupi di Capri. L’Asl ha inviato da Napoli un elicottero con supporto medico e infermieristico, che verrà utilizzato per trasportare nella terraferma eventuali pazienti più gravi. Sono in corso le valutazioni delle condizioni dei feriti. Molta paura ma nessun ferito tra coloro che si trovavano sull’arenile, alcuni dei quali raccontano di essere intervenuti per confortare i feriti in attesa delle ambulanze.