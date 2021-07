Contraffazione, Gdf Napoli dona 5mila paia scarpe sequestrate

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, su disposizione della Procura della Repubblica partenopea, ha devoluto in beneficenza circa 5.000 paia di scarpe ad Istituzioni e ad Associazioni no profit delle province di Napoli e Salerno. Gli articoli erano stati sequestrati lo scorso mese di febbraio durante l’arresto, nel quartiere “La Maddalena” di Napoli, di un 48enne di origine cinese che aveva provato a corrompere i finanzieri che stavano procedendo ad un controllo anti contraffazione nei suoi confronti. In particolare, i capi di vestiario sequestrati erano stati rinvenuti in uno stato di “semilavorazione”. “Le scarpe donate in beneficenza sono di buona fattura e, pertanto, sfruttabili a beneficio delle iniziative e opere di bene che la “Caritas Diocesana” di Napoli ed altri Enti no profit delle province di Napoli e Salerno portano avanti a supporto di indigenti e soggetti in gravi difficoltà economiche”, sottolinea in una nota la Guardia di Finanza.