Napoli, donna tenta di aggredire infermiera con una sega: bloccata

Si reca in ospedale lamentando un malore e quando l’infermiera le spiega che purtroppo c’è da attendere la donna tira fuori dalla maglietta una grossa sega da falegname: protagonista dell’episodio che per fortuna si è concluso senza problemi, accaduto ieri nell’ospedale San Paolo di Napoli, è una donna con problemi psichici che a settembre compirà 66 anni. In ospedale sono intervenuti i carabinieri e anche il medico curante della donna, già nota alle forze dell’ordine, sottoposta a un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria presso i militari dell’arma del Rione Traiano. E’ stata la stessa donna a consegnare ai carabinieri il seghetto.