Ondata di calore, sindaco Somma Vesuviana “ordina” docce ai cittadini

Fa troppo caldo e il sindaco ordina ai cittadini di non uscire, fare la doccia, bere, usare vestiti leggeri in fibre naturali, schermare le finestre,e soggiornare in luoghi climatizzati, e di accertarsi delle condizioni di salute di parenti e vicini soli. Accade a Somma Vesuviana dove il sindaco Salvatore Di Sarno, appreso dell’avviso di criticità diramato dalla Protezione Civile per l’ondata di calore prevista da oggi fino al 29 luglio, ha deciso di non limitarsi all’invito alla cittadinanza di evitare di uscire nelle ore più calde. Il sindaco ha firmato un’ ordinanza con la quale dispone un elenco di cose da fare e da evitare in questi due giorni. ”Visto che il Comune di Somma Vesuviana è classificato come a rischio elevato da ondata di calore – ha scritto il sindaco – si dispone di evitare incontri e riunioni all’aria aperta soprattutto durante le ore più calde della giornata”. Il sindaco di Somma Vesuviana ha deciso disposto anche con l’ordinanza che la popolazione faccia ”bagni e docce d’acqua fresca per ridurre la temperatura corporea, schermi i vetri delle finestre con persiane, veneziane o tende per evitare il riscaldamento degli ambienti interni.” Le altre indicazioni sono: bere molta acqua (” le persone anziane devono bere anche in assenza di stimolo della sete”), evitare bevande alcoliche, consumare pasti leggeri, mangiare frutta e verdure fresche. Indossare vestiti leggeri e comodi in fibre naturali; poichè gli abiti in fibre sintetiche impediscono la traspirazione, e quindi la dispersione di calore”. Infine, i residenti a Somma Vesuviana vengono invitati ad accertarsi delle condizioni di salute “di parenti, vicini e amici che vivono soli e offrire aiuto ai bisognosi”. (ANSA)