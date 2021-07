Si è costituito poco fa nella stazione dei carabinieri di Ottaviano Napoli il presunto omicida di Vincenza Tuorto, 63 anni di Saviano, trovata morta nel parcheggio di un supermercato in via Marigliano a Somma Vesuviana. Si tratterebbe del 70enne marito della donna che avrebbe ucciso la consorte a coltellate. Ferito lievemente anche un 46enne di Sant’Anastasia. Non si sa se l’uomo abbia dei legami con la donna.