Vallo di Lauro, trasporto illecito di rifiuti: quattro denunciati

I carabinieri della stazione Forestale di Marzano di Nola hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino quattro persone ritenute responsabili di “gestione illecita di rifiuti”. In particolare è scattato il deferimento in stato di libertà per il proprietario ed il conducente di un autocarro fermato a Domicella, che trasportava illecitamente del materiale derivante dalla pulizia di un cantiere, nonché per il committente dei lavori ed il conducente di un altro autocarro fermato a Lauro, pure carico di rifiuti trasportati in assenza delle dovute autorizzazioni. Entrambi i mezzi sono stati sottoposti a sequestro.