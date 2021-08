Air, Langella (Fit Cisl): “Al via passaggio dipendenti Clp”

“Abbiamo cominciato a siglare i verbali di conciliazione per permettere ai lavoratori di Clp del territorio casertano di passare in Air Mobilità (azienda regionale del Tpl): è il frutto di un ottimo lavoro sostenuto dai nostri dirigenti sindacali insieme alle altre organizzazioni”. Così il segretario generale della Fit Cisl Campania Alfonso Langella. “Un ringraziamento va rivolto ai dirigenti della Fit che hanno operato per la riuscita del progetto e un particolare ringraziamento al presidente della Commissione regionale trasporti Luca Cascone e al Governatore Vincenzo De Luca. Siamo sicuri che Air con l’amministratore Anthony Acconcia e successivamente con Eav diventerà società regionale capofila del trasporto pubblico locale – aggiunge Langella -. Ora l’ultimo tassello mancante è continuare ad assumere giovani autisti dalle liste di idonei ai concorsi Eav ed Air scorrendo velocemente e contemporaneamente le due graduatorie da concorso pubblico”.