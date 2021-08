Camionista alla guida in stato di ebbrezza sulla A16: denunciato

Il mezzo pesante, carico di pomodori, era fermo sulla A16, nei pressi di uno svincolo autostradale, in posizione di estremo pericolo come segnalato da più utenti in transito: è così che i poliziotti della Sottosezione autostradale di Grottaminarda sono intervenuti, sottoponendo lo stesso a controllo. In particolare al guidatore è stata poi effettuata la prova dell’etilometro, da cui è derivato un valore elevatissimo, superiore a 2 g/l (oltre 4 volte maggiore rispetto al limite generalmente previsto per gli automobilisti, mentre per i conducenti professionali, tra cui gli autisti dei mezzi pesanti, questo deve essere sempre pari a zero). Il conducente, F.D. napoletano di 45 anni, è stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza, con contestuale ritiro della patente di guida, finalizzato alla successiva revoca.

Proseguono incessanti i controlli della Polizia Stradale di Avellino, soprattutto nel periodo estivo ed in prossimità della festività di Ferragosto, al fine di garantire la massima sicurezza e regolarità del traffico veicolare in circolazione.