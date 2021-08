Camposano, accordo Fdi-Fi: Antonio Giuliano candidato sindaco

CAMPOSANO – Sale ancora le febbre elettorale. Dopo gli annunci delle candidature dell’ex sindaco Francesco Barbato e quella del cardiologo Alfredo Verrano spunta la terza candidatura alla massima carica cittadina. Martedì, dopo Ferragosto, è previsto a Napoli una incontro tra i coordinatori provinciali di Fdi (Andrea Del Mastro) e Forza Italia (Antonio Pentangelo) per trovare un accordo in vista delle elezioni comunali. Sul tavolo l’ipotesi di un accordo tra Carmela Rescigno (Fdi) prima dei non è eletti alle ultime elezioni regionali, e Antonio Giuliano (Fi), 1500 voti alle regionali. L’intesa tra Giuliano e Rescigno consentirebbe la formazione di una lista di centrodestra da schierare contro Barbato e Verrano.