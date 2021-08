Cicciano, funerali del 36enne trovato morto nel parco Verde

Si svolgeranno questa mattina, a Cicciano, i funerali di Salvatore Lauro,il 36enne morto al Parco Verde, a Caivano. Il corpo senza vita del giovane, di cui non si avevano tracce dal 13 agosto, fu trovato dai carabinieri di Caivano e Roccarainola nel giorno di Ferragosto in un terreno. Le esequie saranno celebrate nella chiesa di San Giacomo alle 10,30 con la presenza al massimo di 15 persone come prevede la normativa covid. Salvatore lascia la moglie e un figlio piccolo. “Chiedo a tutti una preghiera per l’anima sua. Il Signore lo abbia in gloria” commenta padre Maurizio Patriciello.