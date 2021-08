Comunali 2021 a Camposano, Giuliano: “Lavoriamo a proposte e contenuti”

CAMPOSANO – Una notizia quella di Antonio Giuliano come probabilmente candidato sindaco a Camposano ha scatenato ancora di più il tam tam mediatico intorno alle elezioni del prossimo ottobre. Lo stesso Giuliano chiarisce alcuni aspetti: “Un tavolo del centro destra per un accordo sulla mia candidatura a sindaco di Camposano? E’ sempre lusinghiero essere al centro dei pensieri di tanti. Al momento ci godiamo qualche ora di relax in famiglia, tra qualche giorno si riprenderà a parlare di contenuti e di programmi per Camposano” dice.

“Ritengo che un progetto civico, trasversale, capace di raccogliere tutti coloro che vogliono costruire un’alternativa al despotismo di questi anni, rappresenti la strada maestra da seguire, se ciò non dovesse concretizzarsi si troverà sicuramente una soluzione diversa. Il mio invito è sempre lo stesso: non rincorriamo i nomi, ma lavoriamo prima alle proposte e ai contenuti, io, con un gruppo di amici, lo sto già facendo da tempo” conclude Giuliano.