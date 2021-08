Coppa Italia, l’arbitro Gianpiero Miele debutta nella gara Perugia-Sudtirol

NOLA (nl) – Ci sarà domenica prossima il debutto ufficiale di Gianpiero Miele nella Can A e B. Il 32enne arbitro della sezione di Nola, originario di Roccarainola, fischierà la gara del primo turno di Coppa Italia tra Perugia e Sudtirol. Il match in programma alle 19 allo stadio “Renato Curi” sarà trasmesso in chiaro sulle reti Mediaset. Miele sarà coadiuvato da Domenico Fontemurato della sezione di Roma 2 e da Giuseppe Di Giacinto sezione di Teramo. Il quarto uomo sarà Federico Fontani della sezione di Siena.