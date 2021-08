Giovedì 2 Settembre alle ore 11.30 presso la sala Giunta della Regione Campania, in via S. Lucia, 81 Napoli, la Fondazione Premio Cimitile terrà la conferenza stampa per presentare il Premio Cimitile 2021.Editore Alla presentazione della ventiseiesima edizione della rassegna Letteraria nazionale interverranno: Felice Casucci, Assessore al Turismo e Semplificazione Amministrativa della Regione Campania; Valentina Rescigno, Consigliere delegato della Città Metropolitana di Napoli; Nunzio Provvisiero, Sindaco di Cimitile; Felice Napolitano, Presidente della Fondazione Premio Cimitile; Ermanno Corsi, Presidente del Comitato scientifico del Premio; Elia Alaia, Presidente dell’Associazione Obiettivo III Millennio; Diego Guida, Editore.