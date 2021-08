Ferracovid, Ray Campa rivoluziona il 15 agosto

Già l’anno scorso, nel periodo di Ferragosto, ce l’aveva proposta in versione completamente acustica, ma questa volta il singolo si veste di sonorità pop- reggaeton.

Si ritorna ad ironizzare su un problema che non sembra assolutamentevolerci abbondare. I soliti giochi di parole e l’invito di Campa ad essere un po’ più scrupolosi e

responsabili nel cuore dell’estate, onde evitare nuovi contagi e nuovi lockdown.

L’arrangiamento è a cura di Alessio Gaballo e il videoclip di Daniele Fusco. Ecco il testo dell’inciso: “Ferragosto ad ogni costo, Ferragosto no,Ferragosto carne arrosto, Ferragosto no, Ferragosto sottocosto, Ferragosto no, Ferragosto mi discosto, Ferragosto no.””FerraCovid” dal 9 al 15 agosto 2021 è “Disconovità”.