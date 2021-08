Fiamme sul monte Fellino: arrivano due elicotteri per spegnere il fuoco

La Campania e il Nolano continuano a bruciare. Non si fermano gli incendi boschivi in questa già rovente estate 2021: il fuoco continua a divorare alberi e piante su tutto il territorio. Ancora una volta le fiamme sono comparse sul versante del monte Fellino. Si sono alzati subito due elicotteri di soccorso che stanno facendo “staffetta” per cercare di domare l’incendio.