Napoli, rapina in farmacia: 49enne rintracciato grazie Gps telefono vittima

Gli agenti del Commissariato Montecalvario sono intervenuti in via Arenaccia, a Napoli, presso una farmacia per la segnalazione di una rapina in farmacia. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una dipendente la quale ha raccontato che, poco prima, un uomo l’ha costretta a consegnargli i soldi dell’incasso e il suo telefono cellulare per poi darsi alla fuga. Gli agenti, grazie alla posizione del segnale Gps del telefono rapinato, hanno rintracciato l’uomo in piazzale Tecchio e l’hanno riconosciuto dalle dettagliate descrizioni fornite dalla vittima e dalle immagini del sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale. Un 49enne napoletano, è stato arrestato per rapina e denunciato per porto abusivo di armi poichè trovato in possesso di un coltello a serramanico; infine, la refurtiva è stata restituita alla donna.