Nola, controlli della polizia: arrestato per droga 26enne di Tufino

Ieri sera gli agenti del commissariato di Nola, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Giordano Bruno a Nola hanno notato due persone che, alla loro vista, hanno tentato di allontanarsi per eludere il controllo. I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati rinvenendo indosso ad uno dei due un involucro con 1,5 grammi circa di hashish, due bustine con 4,5 grammi circa di marijuana e 100 euro; inoltre, presso l’abitazione dell’uomo hanno rinvenuto, in un borsone da viaggio, 23 grammi circa di marijuana e un bilancino. P. C., 26enne di Tufino, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti mentre la persona che era con lui, un 18enne, è stato trovato in possesso di 4 grammi circa di hashish ed è stato sanzionato amministrativamente