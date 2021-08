Nola, tentano di rubare un’auto nel parcheggio del Vulcano Buono: arrestati

I carabinieri della compagnia di Nola hanno arrestato per tentato furto aggravato 2 persone. Hanno 40 e 56enni, sono rispettivamente di Piazzolla di Nola e di San Giuseppe Vesuviano e sono già noti alle forze dell’ordine. I carabinieri – impegnati in un servizio mirato volto alla repressione dei reati predatori – stanno percorrendo il parcheggio del centro commerciale Vulcano Buono e notano i 2 uomini all’interno di un’auto in sosta. Il 40enne stava forzando il nottolino dell’accensione dell’auto mentre il complice gli prestava “assistenza”. I militari intervengono e riescono a bloccare i 2 che avevano tentato invano di nascondersi. Perquisiti, sono stati trovati in possesso degli arnesi atti allo scasso. Stavano mettendo in moto l’auto con un cacciavite. Gli arrestati sono in attesa di giudizio.