Nuovo Sindacato Carabinieri, Capece nuovo segretario generale campano

Cambio al vertice regionale del Nuovo Sindacato Carabinieri. Il nuovo segretario generale sarà Michele Capece, già segretario regionale aggiunto, che prende il posto di Antonio Parrella, diventato nuovo segretario nazionale. Proveniente dai ruoli del disciolto Corpo Forestale dello Stato, Michele Capece ha un bagaglio di esperienza notevole che gli deriva dalla pluriennale attività sindacale svolta al Sapaf, sigla autonoma sindacale dei Forestali, all’interno del quale aveva assunto già incarichi di rilievo. Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori variazioni dell’assetto organizzativo campano del Nuovo Sindacato Carabinieri con la nomina di nuovi segretari provinciali e di sezione oltre che l’ingresso nell’ambito della segreteria regionale di ulteriori 2 componenti provenienti dall’esperienza operativa locale. “Da parte di tutta la segreteria campana del Nsc un forte augurio a Michele Capece per l’incarico assunto ed un in bocca al lupo per gli impegni che gli si prospetteranno, sicuri che saprà affrontarli nel migliore dei modi e che nella sua attività perseguirà gli obiettivi di ulteriore slancio dell’azione sindacale del Nuovo Sindacato Carabinieri in Campania”.