Scarcerati, ma con il divieto di dimora nel comune di Sant’Anastasia, in seguito alla convalida dell’arresto, avvenuta questa mattina. E’ questa la misura decisa dal tribunale per Gennaro Giordano, 26enne e Michele Pigniatiello, di 42 anni, (difesi dagli avvocati Giovanni Guariniello del foro di Napoli e Nicola Napolitano del foro di Nola) residenti nella cittadina vesuviana arrestati dai carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. I due erano stati fermati in via San Martino in auto dove c’erano 570 grammi di marijuana.