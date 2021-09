Camposano, esclusa la lista “Camposano Libera e Democratica”

Colpo di scena a Camposano. La Sottocommissione Elettorale Circondariale di Cicciano ha escluso la lista Camposano Libera e Democratica che ha come candidato sindaco Giuseppe Siciliano. Tra le motivazioni ci sarebbe un problema sulla presentazione delle firme dei sottoscrittori della lista. I rappresentanti di Camposano Libera e Democratica hanno già annunciato ricorso al Tar per far riammettere la lista nella competizione che al momento prevede la sfida tra Francesco Barbato (Prima i Cittadini) e Carmela Rescigno (Camposano a Testa Alta).