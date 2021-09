Nemmeno cominciata e già super incandescente. La campagna elettorale di Camposano è un continuo colpo di scena. Questa mattina i carabinieri della compagnia di Nola sono al Comune per verificare la situazione dei documenti della lista “Camposano Libera e Democratica” con Giuseppe Siciliano candidato sindaco ricusata ieri dalla Sottocommissione Elettorale Circondariale di Cicciano. I rappresentanti della lista hanno denunciato che sarebbero spariti alcuni documenti dal plico risultati – secondo i firmatari – poi decisivi per l’esclusione della competizione elettorale. In ogni caso nella giornata di oggi sarà presentato ricorso al Tar contro l’esclusione dalla lista.