CAMPOSANO (nl) – E’ prevista per domani mattina, alle 9,30, l’udienza pubblica straordinaria del Tar Campania (seconda sezione) per discutere del ricorso della lista Camposano Libera e Democatica. La compagine che ha Giuseppe Siciliano come candidato sindaco è stata esclusa dalla sottocommissione elettorale circondariale di Cicciano. Oltre al ricorso al tribunale amministrativo regionale, Giuseppe Siciliano ha presentato anche una corposa denuncia alla Procura della Repubblica di Nola, alla Guardia di Finanza e ai carabinieri in cui ha spiegato la personale versione dei fatti avvenuta al momento della presentazione degli atti in segreteria.