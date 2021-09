Casamarciano, via al restyling dell’illuminazione pubblica

Al via il restyling dell’illuminazione pubblica con i lavori dell’efficientamento energetico a Casamarciano. I lavori sono iniziati questa mattina su disposizione dell’amministrazione comunale con il sindaco Carmela De Stefano e l’assessore al ramo Angelo Piscitelli. L’intervento è stato reso possibile grazie al finanziamento di 100mila euro ottenuto con i fondi del Ministero di cui ha beneficiato anche l’ente di piazza Umberto I. Un intervento importante che rientra in un programma ben più ampio che prevede un restyling totale della pubblica illuminazione che subirà un’ulteriore riduzione del 30% dopo la mezzanotte grazie anche ai vettori a led, con un notevole risparmio sulle casse comunali. “Lavori necessari di cui ne beneficerà anche l’immagine del territorio – spiega l’assessore Angelo Piscitelli – secondo una programmazione triennale che sarà incrementata di volta in volta già nelle prossime settimane e che interesserà, oltre il centro storico, anche piazza San Michele e la Schiava. Prevista inoltre anche la tinteggiatura dei pali della pubblica illuminazione e, dove necessario, anche la sostituzione”. “Al lavoro senza sosta per una comunità sicura ed efficiente nei servizi. Un impegno che porteremo avanti senza tralasciare le periferie, che sono parte integrante della nostra programmazione” aggiunge il sindaco Carmela De Stefano.