Cicciano piange il “suo” don Antonio Manzi, il parroco del sorriso

Cicciano piange don Antonio Manzi. Lo storico parroco della chiesa dell’Immacolata e ex insegnante di religione in diversi istituti scolastici, è morto questa mattina all’età di 92 anni nel centro Aias dove era ricoverato dallo scorso mese di febbraio. Al religioso, molto amato dalla comunità ciccianese per il suo sorriso e per la sua generosità e non solo, è stata anche dedicata una pagina sui social con foto e ricordi del suo lungo sacerdozio. (nl)