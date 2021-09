Ercolano, ferisce all’occhio la compagna: arrestato 32enne violento

Prima pretende con insistenza soldi dalla compagna, poi non pago della somma la ferisce all’occhio: un 32enne è stato arrestato a Ercolano. L’episodio è accaduto ieri sera in un’abitazione del comune vesuviano. L’uomo, un 32enne, ha minacciato di morte più volte la compagna fino a quando non ha ottenuto 25 euro che gli sarebbero serviti ad acquistare droga. Ma, non soddisfatto, ha richiesto altri soldi fino a colpirla al volto procurandole ferite. Su richiesta del 112, i militari della locale tenenza sono intervenuti nell’abitazione e hanno arrestato il 32enne con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e estorsione. La donna ha riportato una grossa tumefazione all’occhio. Ai danni della vittima sono stati accertati altri casi di violenza compiuti in passato.