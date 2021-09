Fiamme in fabbrica di materiale plastico nel Casertano: scatta l’allarme

Uno spaventoso incendio di materiale plastico si è sviluppato nell’area industriale di Carinaro-Teverola in una fabbrica che produce materiale plastico. Il materiale in fiamme ha provocato una densa nube nera; sul posto le forze dell’ordine e i vigili del fuoco di Caserta con varie squadre, tra cui una proveniente da Napoli. Non ci sarebbero feriti. La colonna di fumo è arrivata anche a Napoli: numerose le segnalazioni giunte ai vigili dal Corso Vittorio Emanuele e dalla zona collinare.