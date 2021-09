Tragedia in Irpinia. Alle prime luci del mattino – erano da poco passate le 5 – sulla strada statale 90, nel territorio del comune di Grottaminarda, c’è stato un incidente stradale mortale. Un 29enne di Carife, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della Mercedes Classe A, schiantandosi contro una barriera new jersey. Purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ariano Irpino, nonché personale medico e i Vigili del Fuoco di Grottaminarda. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria la salma è stata affidata ai familiari.