Marigliano, spunta altra discarica a cielo aperto di rifiuti: scatta il sequestro

Ennesimo sequestro di rifiuti della polizia locale di Marigliano. In via Antica del Bosco, V traversa a destra, gli agenti, coordinati dal comandante Emiliano Nacar, hanno sequestrato un’area di circa 60 metri quadrati con rifiuti pericolosi e non pericolosi. In particolare, è stata rinvenuta la presenza di ingombranti, bustoni in plastica con rifiuti indifferenziati, materiali in plastica, sfalci di potatura, elettrodomestici in disuso, materiale edile di risulta.