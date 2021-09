Nola, accordo raggiunto con Gdm: riapre l’ipermercato al Vulcano Buono

NOLA (Nello Lauro) – La luce in fondo al tunnel. Dopo tanti annunci, ritardi, speranze c’è una data: giovedì 28 ottobre 2021. In quel giorno dovrebbe riaprire l’ipermercato di Nola (ex Auchan) nel centro commerciale Vulcano Buono chiuso da dicembre 2020. Dieci mesi di passione per i dipendenti finiti in cassa integrazione con problemi non da poco, ma ora sembra che tutto sia superato. La scorsa settimana ad Afragola presso il punto vendita Gdm con presidente del cda, Giovanni Longobardi, assistito da Lucio Sindaco, i segretari regionali dei sindacati di categoria Filcams-Cgil (Ludovico Vitale), Fisascat-Cisl (Marco Verde) e Uiltucs-Uil (Enrico Natale e Antonio Napoletano), e le rappresentanze sindacali degli ipermercati di Afragola, Quarto, Giugliano e Nola. Oggetto dell’incontro è stato l’esame della situazione aziendale successiva ai noti fatti che hanno costretto la Gdm procrastinare le aperture di Giugliano e Nola. “L’azienda ha rappresentato ai sindacati le notevoli difficoltà di carattere economico-finanziarie causate dai ritardi nella aperture, non da addebitarsi alla stessa azienda che confermato che l’apertura del punto di vendita di Giugliano è prevista per il 30 settembre e quella di Nola per il 28 ottobre salvo imprevisti Secondo il verbale sottoscritto tra le parti “al momento l’azienda non è in grado di precisare quale insegna commerciale sarà presente negli anzidetti punti di vendita e gradualmente i lavoratori impegnati nell’allestimento dei punti vendita saranno richiamati in servizio dalla cassa integrazione guadagni, in funzione delle esigenze aziendali”. “L’azienda ha comunicato che provvederà a prorogare ancora per 12 mesi la riduzione di orario dei dipendenti di Giugliano”. Intanto qualcosa si è mosso, questa volta in termini positivi e i lavoratori ex Auchan possono cominciare a respirare.