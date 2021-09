Panettone day, D’Avanzo di Cicciano secondo e premiato da Massari

CICCIANO (Nello Lauro – Il Mattino.it) – Un’investitura direttamente dalle mani del maestro indiscusso della pasticceria Iginio Massari. Il 47enne pasticciere Pasquale D’Avanzo della Bottega del Dolce di Cicciano si è piazzato al secondo posto nella categoria “Panettone Tradizionale” nella prestigiosa kermesse Panettone Day 2021 che si è svolta nella sala Mengoni presso il ristorante dello chef stellato Carlo Cracco. D’Avanzo ha superato una selezione con 175 professionisti da tutta la Penisola per un totale di 326 panettoni in gara selezionati da una giuria composta dal presidente Massari, lo chef Cracco, Marco Pedron, Head Pastry Chef del Ristorante Cracco, Vittorio Santoro, presidente e direttore di Cast Alimenti e Gianluca Prete, vincitore dell’edizione 2020 di Panettone Day. Per il pasticciere ciccianese che ha ricevuto i complimenti direttamente da Massari per la sua prima partecipazione alla manifestazione, è una dolce conferma: già nel mese di marzo aveva vinto la medaglia d’oro per la miglior colomba innovativa ai campionati italiani della Fipgc nella tappa finale di villa Campolieto ad Ercolano.