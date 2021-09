Pomigliano, aggredisce compagna e la figlia 17enne: arrestato

A Pomigliano d’Arco i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per lesioni e violenza a pubblico ufficiale un 36enne del posto. I militari – allertati dal 112 – sono intervenuti in via Marconi per una lite in famiglia. L’uomo aveva aggredito la compagna e la figlia 17enne della donna. Il 36enne, feritosi alla mano con un coltello da cucina, è stato bloccato ed arrestato. Durante le operazioni l’uomo ha tentato di scagliarsi nuovamente contro la compagna. E’ stato necessario l’intervento di un’altra pattuglia dei Carabinieri per fermare il 36enne. L’arrestato è in attesa di giudizio.