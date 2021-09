Sciopero lavoratori Stir Tufino, possibili disagi nella raccolta rifiuti a Nola

“Domani, 24 settembre potrebbero registrarsi disagi per l’attività di raccolta rifiuti nei comuni di Torre del Greco, Ercolano, Nola”. Lo scrive in una nota la società Buttol. “Possibili criticità che non dipendono dalla volontà dell’azienda, in quanto è stato programmato lo sciopero di 24 ore dei lavoratori Sapna, società che gestisce lo stir di Tufino, impianto assegnato ai citati comuni per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati. Buttol e i Comuni interessati sono al lavoro per individuare possibili soluzioni, con l’obiettivo di scongiurare disagi alla cittadinanza”. “Pertanto, si consiglia di ridurre al minimo il deposito dei rifiuti indifferenziati nella serata odierna (giovedì 23 settembre). Eventuali criticità saranno risolte non appena tornerà pienamente in funzione lo Stir di Tufino” conclude il documento della Buttol.