Bacoli, interrompe consiglio comunale e minaccia di darsi fuoco

Ha interrotto il consiglio comunale in corso per protestare contro il suo licenziamento inserito nell’ordine del giorno del civico consesso e poi si è cosparso di liquido infiammabile. Il fatto è avvenuto ieri sera a Bacoli. Protagonista un 57enne del posto, dipendente del Centro Ittico Campano come guardia giurata. Sul posto erano presenti i carabinieri della locale stazione e gli agenti della polizia municipale che hanno bloccato l’uomo che aveva appena estratto dalle tasche un accendino. I militari dell’Arma hanno denunciato per interruzione di pubblico servizio l’ex guardia giurata.