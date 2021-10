Napoli, confezionano “dosi” di droga in cantina: cinque arrestati

Ieri sera gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra e dell’ufficio Prevenzione Generale, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato in corso Sirena la cantina di uno stabile dove hanno sorpreso 5 uomini che stavano confezionando della droga e li hanno bloccati. I poliziotti hanno rinvenuto 8 buste contenenti 730 grammi circa di marijuana, 51 involucri con 60 grammi circa della stessa sostanza, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. M.M., F.N., S.F., P.O. e L.V., napoletani tra i 18 e i 23 anni, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.