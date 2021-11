Camorra, blitz della squadra mobile: decapitato il clan Silenzio

Dalle prime ore di oggi la Squadra Mobile sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 25 persone legate al gruppo Silenzio, ritenute gravemente indiziate di associazione di tipo mafioso, omicidio in concorso, associazione finalizzata al traffico di droga e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto di armi da fuoco, rapina ed atti persecutori. Tra gli arrestati i vertici del gruppo camorristico che fa affari illeciti nel cosiddetto rione del Bronx del quartiere San Giovanni a Teduccio di Napoli. Tra i nomi più in vista ci sono Francesco, Vincenzo, Pacifico e Alfonso Silenzio. La famiglia malavitosa era una volta legata al clan Formicola: a determinare la scissione fu l’omicidio di Annamaria Palmieri, avvenuto nel gennaio 2018. La famiglia Silenzio è imparentata con i Formicola grazie a un matrimonio: Assunta Formicola, figlia del boss Ciro, è la moglie di Francesco Silenzio, oggi destinatario di un provvedimento cautelare. La Palmieri venne presa di mira e colpita, determinando la separazione tra le due famiglie, in quanto vicina a Maria Domizio, ritenuta la reggente del clan Formicola. Un omicidio deciso perlopiù per motivi personali dai Silenzio. Stamane la Dda e la Polizia di Stato hanno notificato misure cautelari emesse dal gip di Napoli anche nei confronti degli esecutori materiale e dei mandanti di quell’omicidio che diede il via a una faida tra i due gruppi familiari imparentati.