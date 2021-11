I carabinieri della stazione di Cimitile hanno denunciato a piede libero per contrabbando di sigarette una 59enne del posto. I carabinieri hanno perquisito l’abitazione della donna a Camposano e lì hanno rinvenuto e sequestrato 6 chili di “bionde” di contrabbando. I militari hanno anche constatato che la 59enne fosse indebitamente percettrice del reddito di cittadinanza e per questo motivo è stata segnalata all’Inps per la revoca o la sospensione del beneficio.