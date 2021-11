Cicciano, Smart prende fuoco: attimi di paura in via Crispo

CICCIANO (Nello Lauro) – Attimi di panico questa mattina a Cicciano. Una Smart è andata a fuoco poco dopo le 10 in via Amerigo Crispo, nella zona dell’ex Pastificio Russo. L’uomo alla guida, un professionista di San Giuseppe Vesuviano, è riuscito a scendere in tempo dall’utilitaria che ha preso subito fuoco. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Nola e i vigili del fuoco che hanno domato il rogo e messo in sicurezza il luogo. Il traffico è rimasto bloccato per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e per liberare la carreggiata dalla vettura. Il proprietario dell’auto, oltre un forte spavento, non ha subito conseguenze.