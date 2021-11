Cicciano, “Sud, ricominciamo a parlarne”: esperti a confronto al “Nadur”

E’ in programma domani, sabato 6 novembre, dalle ore 10:30, al centro Nadur di Cicciano, l’evento “Sud, ricominciamo a parlarne: conversazioni, dibattiti e confronti sulla irrisolta “Questione Meridionale”, organizzato da Laboratorio Civico per Cicciano ed Unitre di Cicciano. Ospiti Marco Esposito, giornalista de “Il Mattino” e scrittore (Zero al Sud e Fakesud), Sergio Beraldo, professore di Economia Politica presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e Luca Sessa, economista e responsabile della pagine “Civile Meridionale”, sarà l’occasione per discutere sullo stato di salute attuale del Mezzogiorno. “Reintrodurre nel dibattito pubblico la Questione Meridionale in chiave moderna, ragionare sulle dinamiche che intrappolano i nostri territori, è necessario per poter costruire un futuro diverso per il Sud, anche e soprattutto alla luce dei profondi cambiamenti che porteranno i prossimi anni”, sostengono gli organizzatori, “Invitiamo i cittadini per una partecipazione in totale sicurezza”.