SAVIANO (Nello Lauro) – Il teatro finalmente riparte. Dopo un periodo lunghissimo durato quasi due anni causa covid 19 gli artisti tornano a fare cultura e spettacolo. Una delle occasioni è il suggestivo ed originale “Impronte Digitali” della compagnia i “Matt…At(t)ori” del presidente Gennaro Meo che andrà in scena domenica prossima all’Auditorium di Saviano alle 18 con il ricavato che andrà in beneficenza. L’atto unico (durata 1 ora e 45 minuti) scritto dal poliedrico attore Thomas Mugnano, alla sua 14esima scrittura, prende spunto da una storia vera avvenuta in carcere e raccontata da una guardia penitenziaria. Un testo inedito che risulta essere spigoloso, sui generis, coraggioso e per nulla “oxfordiano” interpretato da 12 attori. Chi siede in platea si accorge che si sta imbattendo in una denuncia che non si lascia destabilizzare perseguendo il linguaggio cruento e reale. Ed è proprio la presenza, nella fase centrale dell’opera, del turpiloquio a rendere questo spettacolo avvincente, intrigante e coinvolgente. “Fondersi” anima e corpo nel dramma di chi varca le soglie del carcere ed è costretto a subire il sopruso e le angherie dei compagni di cella (e dei vigilanti) non è una passeggiata ma una cruda e triste realtà. Una realtà che Mugnano ha composto due anni prima della scoperta dei fatti accaduti nel penitenziario di Santa Maria Capua Vetere. Lo spettacolo si chiude con una serie di monologhi che svestono l’ipocrisia e rinsaldano la moralità persa con tanti spunti che lo spettatore può liberamente interpretare. Dopo le tante risate degli spettacoli precedenti, arriva ora un argomento più “impegnato” perchè il teatro è vita.

LA SCHEDA DI “IMPRONTE DIGITALI”

Cast: Thomas Mugnano, Gennaro Meo, Monica Chiancone, Teresa Mascolo, Anna Mugnano, Antonio Lippiello, Mirko Mugnano, Miriana De Falco, Cristian Marigliano, Valeria Tykva, Paola Di Palma, Carmen Febbraro.

Regia: Thomas Mugnano

Luci e audio: Paola Casoria

Durata: 105 minuti