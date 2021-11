In casa una pistola, marijuana, hashish e cocaina: arrestato 55enne

I carabinieri della tenenza di Sant’Antimo hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e detenzione di arma clandestina e munizionamento Stefano Pellecchia, 55enne del posto. Durante una perquisizione nella sua abitazione e nel suo box auto, i militari hanno rinvenuto 1 chilo di marijuana distribuito in 18 buste di plastica, 12 panetti di hashish da 100 grammi, quasi 3 grammi di cocaina e una pistola Beretta calibro 7,65mm e 38 cartucce Browning dello stesso calibro. Pellecchia è stato accompagnato al carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.