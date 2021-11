Mariglianella, l’istituto comprensivo Carducci “sposa” la Festa dell’Albero

MARIGLIANELLA – Un nuovo albero crescerà sotto gli occhi e con la sensibilità degli studenti dei plessi scolastici di Mariglianella. L’istituto comprensivo “Giosuè Carducci” della cittadina in provincia di Napoli aderisce, a partire da quest’anno, alla Giornata dell’Albero, l’iniziativa che dal 2013 il Ministero dell’Ambiente ha istituito su tutto il territorio nazionale per promuovere la tutela e la valorizzazione della natura arborea. “Piantumando un alberello qui, nel cortile della nostra scuola, vuol dire per noi assumerci la responsabilità della sua vita, della sua crescita, della sua difesa”, sostengono gli alunni di una delle classi Terze della Secondaria di Primo Grado. Alle 10 di sabato 21 novembre, alla presenza della dirigente scolastica, la professoressa Maria Grazia Avallone, del sindaco Arcangelo Russo e di altri rappresentanti della vita politica locale sarà infatti piantumato un nuovo albero nel cortile del plesso centrale di via Torino. Ma principali attori dell’evento saranno i bambini e i ragazzi che, per l’occasione, declameranno versi, presenteranno i loro pensieri, si esibiranno cantando e suonando per dire con convinzione e piena coscienza tutta la loro attenzione per il verde e la sua salvaguardia.