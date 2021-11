Marigliano, lavori servizio elettrico eseguiti male: fioccano i verbali

Nuova indagine degli agenti della polizia locale di Marigliano sui lavori eseguiti male da parte delle ditte fornitrici dei servizi di erogazione pubblica. In questi giorni nuove voragini e nuovi problemi per il manto stradale: questa volta per le opere senza le condizioni di sicurezza da parte delle società del servizio elettrico. C’è stato un nuovo intervento a seguito di sprofondamenti degli agenti coordinati dal comandante Emiliano Nacar e il fondato sospetto della cattiva esecuzione dei lavori. “Abbiamo subito elevato i verbali per il cantiere lasciato in cattivo stato – dichiara il maggiore Nacar – e apriremo sicuramente un fascicolo su questo aspetto perché ci sono altri cantieri lasciati in pessime condizioni dalle ditte fornitrici di servizi pubblici. Vigileremo sulla sicurezza della circolazione e sulla incolumità delle persone”.