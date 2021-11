Perde controllo e auto si ribalta sulla strada statale Sorrentina: in ospedale

Incidente automobilistico, la scorsa notte, lungo la statale Sorrentina, nel tratto di strada che porta da Sorrento a Sant’Agata sui due Golfi. Verso le ore 2.45 un automobilista, per cause ancora da accertare, si è schiantato con l’auto lungo le curve della strada. L’auto si è ribaltata distruggendosi quasi completamente. In quel momento sono transitati alcuni automobilisti che hanno lanciato l’allarme chiedendo l’intervento di un’autoambulanza del 118. Il giovane alla guida dell’auto incidentata è stato estratto dall’auto e adagiato lungo i bordi della strada in attesa dei soccorsi. I sanitari intervenuti l’hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Sorrento dove è sottoposto ai primi accertamenti.