San Giuseppe Vesuviano, sorpreso con un machete nell’auto: denunciato

Ieri sera gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Garibaldi a San Giuseppe Vesuviano hanno notato un uomo a bordo di un’auto che, alla loro vista, ha abbandonato il veicolo e si è dato alla fuga a piedi facendo perdere le proprie tracce. I poliziotti, all’interno dell’autovettura, hanno rinvenuto un machete con una lama lunga 35 centimetri ed hanno accertato che il mezzo era privo della copertura assicurativa e l’hanno sottoposto a sequestro. Poco dopo il fuggitivo, un 20enne di Striano, si è presentato in commissariato ed è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e per guida senza patente poiché recidivo nel biennio.