Sperone, in auto senza patente sfugge all’alt e si schianta contro un muro

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Baiano hanno denunciato un giovane di Sirignano per “eesistenza a pubblico ufficiale”. È accaduto ieri pomeriggio a Sperone. La pattuglia, nel corso di un servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione dei reati in genere e alla verifica del rispetto delle misure per il contenimento della diffusione del Covid-19, ha intimato l’“Alt” al conducente di un’auto. Invece di accostare e fermarsi, l’automobilista si è dato alla fuga, perdendo poco dopo il controllo del veicolo che è impattato contro il muro perimetrale del cimitero di Sperone. Raggiunto dai militari, accertate le buone condizioni di salute di tutti e quattro i ragazzi che erano bordo dell’utilitaria, l’automobilista è risultato sprovvisto di patente di guida, perché mai conseguita. Pertanto, oltre al deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, è stato anche sanzionato per violazione alle norme del Codice della Strada.