ROCCARAINOLA (Nello Lauro) – Sorpresi a scaricare rifiuti urbani in un terreno senza alcuna autorizzazione con un mezzo comunale. Per questo motivo due dipendenti del comune di Roccarainola sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Cicciano. La coppia a bordo di una navetta, nel tardo pomeriggio di due giorni fa, è stata notata dai militari mentre scaricava fogliame e residui di potatura di piante e alberi in un terreno nei pressi dell’isola ecologica del comune di Roccarainola al confine con il territorio di Cicciano. Gli uomini dell’Arma hanno accertato che i due non avessero alcun autorizzazione per scaricare i rifiuti trasportati, né il terreno di proprietà comunale, già pieno di altri rifiuti, fosse adibito all’utilizzo. Dopo le formalità di rito i due dipendenti municipali sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Nola per abbandono di rifiuti e il mezzo utilizzato, risultato senza revisione, è stato sequestrato.