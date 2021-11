Violenza di genere: a Nola confronto su cause, conseguenze e opportunità

NOLA – Per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comitato Pari Opportunita dell’Ordine degli Avvocati di Nola si fa promotore di un momento di formazione, sensibilizzazione e confronto. L’evento, in fase di accreditamento per il riconoscimento dei crediti formativi, si svolgerà il prossimo 25 novembre, alle 15, presso l’Aula Magna del Palazzo ex-Università in Piazza Giordano Bruno a Nola. “Non poteva mancare l’impegno e la testimonianza del nostro Comitato in una giornata così significativa”, afferma la presidente Carmela Rescigno. “Analizzaremo la genesi del fenomeno, i suoi aspetti normativi, le inevitabili ripercussioni familiari e sociali di un atto di violenza per poi esaminare gli strumenti di crescita e di riscatto”.