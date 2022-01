CAMPOSANO – “Vergogna. Non ho altre parole per definire l’ultima delibera della giunta comunale di Camposano con la quale sono state fissate le indennità di sindaco, vice sindaco e assessori. C’è chi si spacca la schiena per mille euro al mese e i nostri amministratori si regalano uno stipendio niente male. Per fare cosa? Niente. Si sta raschiando il barile, come in tutte le fasi di fine impero”. E’ l’affondo di Carmela Rescigno, consigliere comunale di Fdi e capo dell’opposizione commenta la pubblicazione della delibera dell’esecutivo municipale numero 4 pubblicata sull’albo pretorio del Comune che prevede le nuove indennità a partire dalla data di insediamento delle elezioni 2021 (ottobre) che prevedono 2635 euro al mese per il sindaco, 1317 al vicesindaco etillo e 1185 euro al mese agli assessori. Attualmente la giunta è composta dal sindaco Franco Barbato, dal vice Aniello Petillo e dagli assessori Felicia De Capua, Tommaso De Capua e Mariana Abate.